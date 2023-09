Un si grand soleil spoiler : Tom dit tout à Virgile (VIDÉO épisode du 7 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Tom s’est fourré dans une situation plus que compliquée dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, il va se décider à tout raconter à Virgile… Et on peut dire qu’il va tomber de haut !











Virgile est bouleversé et surtout il est déçu… Il explique Tom que c’est la pire chose qu’il pouvait faire, revendre de la drogue qui fait mourir des gamins ! Il est déçu et il se sent trahi. Tom confie à Virgile que c’était pour sa mère, qui a replongé… Virgile lui reproche de ne pas lui avoir dit, il fait tout pour les aider ! Tom lui demande de l’aider, il ne sait plus quoi faire…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1234 du 7 septembre 2023 : Tom dit la vérité à Virgile



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v