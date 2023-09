C à vous du 4 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 septembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 4 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Interdiction de l’abaya à l’école : la polémique de la rentrée. On en parle avec Gilles Kepel, professeur des universités, spécialiste du Moyen-Orient et de l’Islam contemporain, auteur du livre “Prophète en son pays” à paraître aux Editions de l’Observatoire

🔵 📌 Stéphane Bern raconte l’amour de la reine Elizabeth II pour la France dans son livre paru aux Editions Plon : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le cri d’alerte des Restos du Coeur : Patrice Douret, président bénévole de l’association, est dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live de C à Vous : Hoshi présente son nouvel album « Cœur parapluie »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Duplaissy, chef du restaurant “La ferme Ostalapia” à Ahetze

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Vincent Dedienne pour la pièce “Un chapeau de paille d’Italie” du 27 septembre au 31 décembre au théâtre de la Porte Saint-Martin; et Camille Cottin pour le film “Toni en famille”, réalisé par Nathan Ambrosioni, en salle le 6 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 4 septembre 2023 à 19h sur France 5.



