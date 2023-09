Un si grand soleil spoilers : Virgile s’en va, Alix bouleversée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 septembre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 18 au 22 septembre 2023 – Alors que le week-end ne fait que commencer, si vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Virgile va devoir prendre le large. Il a tué Yanis et la police est à ses trousses… Il dit au revoir à Tom avant d’annoncer à Alix qu’il n’y aura pas de mariage. Il part en cavale et doit la laisser. Alix est désemparée.

De son côté, Julie continue de tromper Alex tandis que Ludo est pris entre Noémie et Jade. Il a des sentiments pour les deux femmes et ne sait plus du tout quoi faire ! Et du côté d’Enric et Léonor, il y a de l’amour dans l’air !…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 18 au 22 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023, épisode 1240 : Alix a un très mauvais pressentiment tandis qu’elle prépare son mariage avec Virgile. Pendant ce temps, la culpabilité d’Elisabeth profite à Carine…

Mardi 19 septembre 2023, épisode 1241 : Tandis que Julie a un mystérieux rendez-vous, Noémie va faire une importante révélation à Ludo. Parallèlement, l’étau se resserre autour de Virgile.

Mercredi 20 septembre 2023, épisode 1242 : Tandis qu’Enric et Léonor se draguent de nouveau, le mariage d’Alix prend l’eau et Virgile, la mer.

Jeudi 21 septembre 2023 : pas de diffusion, Coupe du Monde de rugby

Vendredi 22 septembre 2023, épisode 1243 : Tandis que Virgile abandonne une femme pour en retrouver une autre, Ludo se décide enfin et s’égare un peu plus…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 18 au 22 septembre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.