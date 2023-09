Vise le coeur : la saison 2 inédite arrive sur TF1 (histoire, casting, date de diffusion)

Publicité





On connait désormais la date de lancement de la 2ème et nouvelle saison de la série « Vise le coeur » ! La série portée par Claire Keim et Lannick Gautry fait son grand retour sur TF1 à partir du jeudi 12 octobre 2023.

Au programme de cette saison 2, 6 épisodes inédits diffusés sur trois soirées.











Vise le coeur saison 2, l’histoire

Dans cette saison 2 de Vise le coeur, Julia et Novak se retrouvent plus que jamais liés par leur passé commun. Julia garde toujours caché son lourd secret : l’existence de la petite fille qu’elle a eue de lui 25 ans plus tôt.

Au fil des jours, du côté de la DPJ, Julia et Novak travaillent ensemble et se révèlent de plus en plus complices. Petit à petit, ils retrouvent la connivence de leur enfance. Une nouvelle histoire au « présent » pourrait-elle s’écrire pour eux ?

Vise le coeur, le casting

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinédine Soualem (Bénard), Nicolas Cazalé (Raph), Juliette Plumecocq Mech (la doc), Elodie Hesme (Pauline Carrere)



