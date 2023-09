Demain nous appartient du 20 septembre : Soizic donne des infos à la police (résumé + vidéo épisode 1517 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1517 de DNA – Soizic a réussi à échapper à Vanessa dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, elle témoigne auprès de la police et leur livre les quelques infos dont elle dispose.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 20 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1517

Soïzic est interrogée par Sarah et Georges au commissariat. Elle revient sur son enlèvement et donne le plus d’infos possibles pour tenter de la retrouver. Le trajet, la chambre d’hôtel, une boulangerie à proximité… Soïzic s’adresse ensuite à Georges et lui confie que Vanessa ne cessait de parler de lui. Elle est déterminée à le récupérer ! Georges semble touché, surtout quand Soïzic parle des pertes de sang de Vanessa.

De son côté, Roxane s’immisce dans une affaire aux dessous privés. Au Spoon, Soraya est rattrapée par sa culpabilité.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



