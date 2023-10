Alexandra Ehle du 17 octobre 2023 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alexandra Ehle du 17 octobre 2023 – Ce mardi soir sur France 3, retrouvez votre série Alexandra Ehle. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







Publicité





« Alexandra Ehle du 17 octobre 2023, vos épisodes ce soir

Episode 2 saison 3 « Sans visage » : Le corps d’un homme est découvert sur une île au milieu de la Gironde. Il porte un étrange masque vénitien blanc. Quand Alexandra le lui retire, elle découvre qu’on lui a ôté la peau du visage ! Quel message l’assassin a-t-il voulu faire passer ? Pour résoudre cette énigme, Alex va devoir redoubler d’ingéniosité, car la victime est un artisan sans histoire, bon père et mari exemplaire. Mais il cache un passé trouble que seule Alex saura dévoiler…

Episode 4 saison 1 « L’hermaphrodite » : Un corps très étrange est découvert au pied d’une falaise de calcaire dans les environs de Bordeaux. Il s’agit en fait de deux moitiés de corps assemblées : le buste d’une femme blanche cousu aux jambes d’un homme noir ! Pour Alex le défi est de taille! Très rapidement Antoine et Alex déterminent que rien ne liait ces deux personnes, ni professionnellement, ni socialement. Ils n’étaient pas non plus amants. Tout porte à croire qu’ils ne se connaissaient même pas ! Pourtant, le tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer un lien entre ces victimes, mais lequel ? Alex constate alors que les corps portent les séquelles d’un périple qui a emmené cette femme et cet homme au bout de leurs forces. Mais où et quand cela s’est-il passé ? La découverte d’un troisième morceau de cadavre confirme l’hypothèse d’Alex : ces trois-là sont unis par un drame dont il va lui falloir percer les secrets pour comprendre le mystère de l’hermaphrodite …



Publicité





Interprètes et personnages

Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé), André Manoukian (Aurélien Durrel), Valérie Dashwood (Sonia Ricoeur), Anne Loiret (Valentine Riveline)

La plus imprévisible des légistes est de retour et elle va encore vous surprendre ! Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3.