Audiences 6 octobre 2023 : carton pour le rugby devant « Les petits meurtres d’Agatha Christie »

Audiences 6 octobre 2023 – Sans surprise, c’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la Coupe du Monde de rugby. Le match France / Italie, qui s’est soldé par une large victoire du XV de France, a captivé 13 millions de téléspectateurs pour 56,3% de pda. Il s’agit de la deuxième meilleure audience de l’année 2023 toutes chaines confondues, après France / Nouvelle Zélande en ouverture de cette Coupe du Monde.





En 2ème place et loin derrière, on retrouve France 2 et une rediffusion de la série « Les petits meurtres d’Agatha Christie », qui a rassemblé 1,53 millions de téléspectateurs pour 6,6% de pda.







Audiences 6 octobre 2023 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion de la soirée « Embarquement immédiat », qui a rassemblé 1,02 million de téléspectateurs pour 4,7% de pda.

M6 fait un flop et n’est que 6ème avec une énième rediffusion de « Cauchemar en cuisine », qui a été suivi que par seulement 714.000 téléspectateurs pour 3,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie