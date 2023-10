Audiences access 5 octobre : « N’oubliez pas les paroles » leader, succès pour le foot, Quotidien et TPMP en baisse

Publicité





Audiences access 5 octobre 2023 – Comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et jeudi soir, c’est une nouvelle fois Nagui qui est en tête avec les masters de « N’oubliez pas les paroles » sur France 2. Le jeu musical est en grande forme cette semaine et le match d’hier a été suivi par 2,82 millions de téléspectateurs pour 17,1% de part d’audience.





C’est devant TF1 et la série « Demain nous appartient », suivie hier par 2,52 millions de téléspectateurs pour 15,3% de part d’audience. C’est en forte baisse.







Sur M6, « Objectif Top Chef » est en hausse avec 928.000 téléspectateurs pour 6,8% de pda.

Sur W9, le foot a fait le plein. Le match de Ligue Europa Marseille / Brighton a captivé 1,08 million de fans pour 6,3% de pda.



Audiences access 5 octobre 2023 : autres chiffres

Du côté des talks, Yann Barthès est en tête mais en baisse avec « Quotidien », suivi hier soir par 1,78 million de téléspectateurs en pour 8,4% de pda (1,05 / 5,1% en 2ème partie).

Cyril Hanouna est lui aussi en baisse avec « Touche pas à mon poste ». L’émission a réuni 1,60 million de fans pour 7,9% de pda (980.000 / 4,7% en 2ème partie).

Sur France 5 « C à vous » est à 974.000 téléspectateurs pour 7,2% de pda en première partie, et 906.000 personnes (pda 4,4%) sur « C à vous, la suite ».

Du côté des fictions d’après 20h, « Un si grand soleil » était déprogrammé. Et « Scènes de ménages » sur M6 est en baisse avec 2,93 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie