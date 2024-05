Plus belle la vie spoilers : la fin de l’enquête, une découverte, les résumés jusqu’au 24 mai 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 24 mai 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans le feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête sur Betty s’achève alors que la police est appelée sur le chantier de l’ancien quartier du Mistral. De son côté, Barbara n’a plus sa place au Mistral alors qu’elle a abandonné Thomas quand il avait le plus besoin d’elle.

Kilian doit prendre ses responsabilités et Aya prend une grande décision. Quant à Blanche et Luna, elles ont finalement réussi à avoir le Pavillon des Fleurs. Leur association s’installe et commence à venir en aide à une femme en difficulté, une certaine Maya.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 20 au 24 mai 2024

Lundi 20 mai 2024 (épisode 96) : La situation sous haute tension à la résidence met les Mistraliens et la police en branle. Chez les Nebout, Boher, Léa et Yolande se démènent pour soulager Lucie.

Mardi 21 mai 2024 (épisode 97) : En parallèle des policiers, Thomas et Djawad se démènent pour éviter le pire. Chez les Boher, la situation est électrique entre Lucie et son père tandis qu’au pavillon, Luna et Blanche commencent l’action de leur association, en venant en aide à une jeune femme.

Mercredi 22 mai 2024 (épisode 98) : Suite à une découverte inattendue, Samuel et Boher sont appelés sur le chantier de l’ancien quartier du Mistral. De son côté, Kilian repart faire un tour au commissariat. Au pavillon, Eric est challengé par Luna et Blanche.

Jeudi 23 mai 2024 (épisode 99) : Dans le quartier du Mistral, Barbara n’est plus en odeur de sainteté, tandis que Kilian prend ses responsabilités. A l’association, Eric prend le relais des filles avec Maya.

Vendredi 24 mai 2024 (épisode 100) : Alors que Boher prend les choses en main, Riva décide de pourchasser son rêve. Encouragée par Djawad, Aya prend une grande décision.

