Ici tout commence du 6 octobre : Kelly au plus mal (résumé + vidéo épisode 768 en avance)

Ici tout commence du 6 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 768 – Kelly est au plus mal ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle s’en veut terriblement d’avoir fait du mal à Lionel et pleure…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 6 octobre 2023 – résumé de l’épisode 768

Kelly ne va pas bien. Elle s’effondre devant sa mère… Kelly explique à Laetitia qu’elle s’est disputée avec Lionel. Il était très en colère en apprenant qu’elle l’a trompé avec Malik. Kelly culpabilise, elle s’en veut d’avoir mal agi et de lui avoir fait du mal. Laetitia lui explique qu’elle est humaine et qu’elle doit s’autoriser de faire des erreurs.

Pendant ce temps là à l’institut, les élèves du master parlent des chefs qu’ils aimeraient avoir pour diriger leurs projets. Anaïs a choisi le chef Teyssier. Jude et Enzo ont tous les deux pensé au chef Leroy.

De son côté, Malik a enfin les réponses à ses questions… Et la nouvelle coloc de Billie sème la zizanie. Quant à Enzo, il roule Clotilde dans la farine.

Ici tout commence du 6 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1