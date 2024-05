66 minutes du 5 mai : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 5 mai 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 28 avril 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Matisse : nouvelle victime de la violence chez les ados

Le 27 avril dernier, Matisse, un mineur de 15 ans, est mort après avoir été poignardé par un autre adolescent. Un homicide qui survient après plusieurs faits de violences entre jeunes.



Publicité





🔵 Teddy Riner : le dieu des stades

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, le judoka multi-récompensé Teddy Riner chérit les moments qu’il partage avec ses enfants et qui l’aident à décompresser.

🔵 Un emploi mais pas de toit

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 100 ans de bonnes affaires pour une foire populaire

Le printemps est traditionnellement la saison des foires. Celle d’Angers (Maine-et-Loire) est souvent très attendue dans l’Ouest de la France. Une institution qui fête cette année ses 100 ans.

Extrait vidéo

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, le judoka multirécompensé @teddyriner chérit les moments qu'il partage avec ses enfants et qui l'aident à décompresser. « Teddy Riner : le dieu des stades »

📺 #66minutes, dimanche à partir de 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/16cpfOGB25 — 66Minutes (@66Minutes) May 4, 2024

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.