« Brokenwood » du 1er octobre : la saison 8 ce soir sur France 3

« Brokenwood » du dimanche 1er octobre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 lance la saison 8 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme, un épisode inédit suivi d’une rediffusion.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







« Brokenwood », présentation de la saison 8

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

« Brokenwood » du dimanche 1er octobre 2023

Saison 8 – Episode 1 : Du berceau au tombeau (inédit)

Au musée de Brokenwood, la star, c’est Rhutenkharmese, une momie de l’Égypte antique. Mais quand on découvre une femme du XXIe siècle à l’intérieur du sarcophage, Mike et son équipe vont devoir mener l’enquête.



Saison 2 – Épisode 1 : Les fantômes de la ligne de touche (rediffusion)

Le coach de l’équipe de rugby de Brokenwood, Arnie Langstone, est retrouvé mort. Il a été étranglé, attaché au poteau du terrain de rugby. La légiste Gina retrouve dans la gorge de la victime une culotte noire féminine sur laquelle les initiales G.G sont brodées. Parallèlement, le commissaire…