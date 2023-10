Capital du 1er octobre 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 1er octobre 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Déstockeurs et discounters : les nouveaux champions des prix passent à l'attaque ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 1er octobre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Déstockage alimentaire : le secret des prix bas !

Alors que les prix de l’alimentaire ont augmenté de 21 % ces deux dernières années, les Français se ruent vers les bons plans du déstockage alimentaire. Ils s’appellent « Euro Malin », « Marc est Content », « Nous Anti gaspi » ou encore « Willy Anti gaspi ». Ces nouvelles chaînes de magasins où l’on peut faire ses courses à prix cassés fleurissent aujourd’hui sur tout le territoire. Elles s’installent dans les zones commerciales face aux discounters historiques comme Lidl ou Aldi avec lesquels elles rivalisent à coup de prix fracassés. Côté clients, ces nouveaux déstockeurs attirent des catégories socio-professionnelles de plus en plus larges. En juin dernier un Français sur deux affirmait ne plus faire trois repas quotidiens à cause de l’inflation (baromètre Ipsos/Le Secours populaire). Les équipes ont découvert des filières étonnantes grâce auxquelles ces magasins garnissent leurs rayons. Révélations sur les incroyables coulisses du déstockage alimentaire.

B&M, Maxi Bazar : ils veulent tous détrôner le roi Action !

Ces douze derniers mois, 4 familles sur 10 sont allées faire des emplettes dans l’un des 726 magasins Action présents en France. Du jamais vu depuis l’arrivée du célèbre discounter il y a 11 ans. Sur fond d’inflation et de vie chère, les ouvertures de magasins se multiplient et plein d’enseignes rêvent de faire aussi bien qu’Action, le leader du secteur. À commencer par l’Anglais « B et M », débarqué chez nous il y a quatre ans et qui compte déjà plus d’une centaine de points de vente en France. Chez Maxi Bazar, l’heure de la grande offensive a également sonné. Son créneau : la déco. Installée jusque-là dans nos centres-villes, Maxi Bazar envahit, aujourd’hui, les zones commerciales avec ses petits prix. Du choix des produits au relooking des magasins en passant par la guerre des prix, quelles sont les méthodes de Maxi Bazar pour tenter de faire mieux que les poids lourds auxquels ils s’attaquent ?



Du neuf au prix de l’occasion : les nouveaux filons des déstockeurs

Jusqu’à -70 % sur le prix des meubles neufs, mais aussi de l’électroménager, des vêtements ou des cosmétiques, tout cela en parfait état et encore dans leur emballage d’origine : voilà ce que promettent les nouvelles offres de déstockage apparues récemment. Et à chacun ses filières : mobilier d’exposition revendu chez Ikea, retour de colis non livrés à leurs clients ou même lots de marchandises neuves récupérées suite à un incident de parcours, les bonnes raisons d’écouler ces produits ne manquent pas. Mais la principale, c’est la loi ! Elle interdit désormais à un fabricant ou distributeur de détruire ses invendus non alimentaires, un filon dont se sont emparés les déstockeurs de nouvelle génération.

Capital du 1er octobre 2023, extrait vidéo

Révélations sur les coulisses du déstockage alimentaire, sur les méthodes des discounters et pour acheter du neuf au prix de l'occasion… Enquête sur les champions des prix cassés ! #Capital, ce dimanche à 21:10 sur M6

« Déstockeurs et discounters : les nouveaux champions des prix passent à l’attaque », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.