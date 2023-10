Un si grand soleil spoilers : Alex fait un choix, les résumés jusqu’au 20 octobre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 20 octobre 2023 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 octobre 2023.





Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’Alex va prendre une décision lourde de conséquences alors que de son côté, Bertier s’enfonce dans ses mensonges…

De son côté, Léonor est troublée alors que Ludo passe de nouveau du temps avec Jade.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 octobre 2023

Lundi 16 octobre 2023, épisode 1258 : Alors que le juge Laplace prend une décision aussi discutable que violente, Bertier s’enfonce dans le mensonge et Léonor est troublée.

Mardi 17 octobre 2023, épisode 1259 : Alors que les vacances de Léonor prennent un tour inattendu, Bertier décide de tout remettre en cause.

Mercredi 18 octobre 2023, épisode 1260 : Alors que Ludo et Jade se préparent à la soirée de tous les dangers, Léonor se réveille dans un endroit étrange.

Jeudi 19 octobre 2023, épisode 1261 : Alors que Maitre Levars n’hésite pas à s’en prendre à la justice, Ludo joue à l’influenceur en ligne.

Vendredi 20 octobre 2023, épisode 1262 : Alors que Chloé se pose des questions, le procureur Bernier est furieux et Alex prend une décision lourde de conséquence.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 2 au 6 octobre 2023 en cliquant ICI

du 9 au 13 octobre 2023 en cliquant ICI

