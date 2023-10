Camping Paradis : clap de fin pour Laurent Ournac ! (PHOTO)

Publicité





Dernière semaine de tournage pour Laurent Ournac et son équipe de « Camping Paradis ». Alors que ça fait trois semaines que le premier épisode de la nouvelle saison est en tournage à Martigues, dans les Bouches du Rhône, Laurent Ournac a partagé une photo avec Patrick Paroux, alias Monsieur Parizot, lundi sur le réseau social Instagram.





Et l’acteur a annoncé qu’il s’agissait de la dernière semaine de tournage. Mais rassurez-vous, ce n’est le clap de fin que de cet épisode ! D’autres seront en tournage prochainement.







Rappelons que dans cet épisode intitulé « Une régate au Paradis », vous retrouverez le chanteur Keen’V, qui sera un acteur phare de cet épisode où il jouera son propre rôle. Il va d’ailleurs devenir proche d’un personnage que les téléspectateurs adorent : Monsieur Parizot (Patrick Paroux).

Au programme de cet épisode : un stage de voile et une régate avec dans la peau de l’animateur, Xavier Lemaître. Également au casting de cet épisode de « Camping Paradis » : Juliette Tresanini, alias Sandrine dans la série « Demain nous appartient », et Pola Petrenko, alias Charlène dans « Ici tout commence ». Et côté diffusion, il faudra patienter jusqu’à l’été 2024 sur TF1.



