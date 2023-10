Coupe du Monde de rugby : Pays de Galles / Argentine en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Pays de Galles / Argentine en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit avec le début des quarts de finale ce samedi. Le Pays de Galles affronte l’Argentine à l’Orange Vélodrome, à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h45 ce samedi 14 octobre 2023. Coup d’envoi à 17h.







Le Pays de Galles a fini 1er de la poule C tandis que l’Argentine a terminé 2ème de la poule D. Ils s’affrontent pour une place en demi-finale de cette Coupe du Monde !

Pays de Galles / Argentine, composition des équipes

Le XV de départ du Pays de Galles : 1. G. THOMAS 2. R. ELIAS 3. T. FRANCIS 4. W. ROWLANDS 5. A. BEARD 6. J. MORGAN 7. T. REFFELL 8. A. WAINWRIGHT 9. G. DAVIES 10. D. BIGGAR 11. J. ADAMS 12. N. TOMPKINS 13. G. NORTH 14. L. REES-ZAMMIT 15. L. WILLIAMS

16. D. LAKE 17. C. DOMACHOWSKI 18. D. LEWIS 19. D. JENKINS 20. C. TSHIUNZA 21. T. WILLIAMS 22. S. COSTELOW 23. R. DYER



Le XV de départ de l’Argentine: 1. T. GALLO 2. J. MONTOYA 3. F. GOMEZ KODELA 4. G. PETTI 5. T. LAVANINI 6. J. GONZALEZ SAMSO 7. M. KREMER 8. F. ISA 9. T. CUBELLI 10. S. CARRERAS 11. M. CARRERAS 12. S. CHOCOBARES 13. L. CINTI LUNA 14. E. BOFFELLI 15. J. MALLÍA

16. A. CREEVY 17. J. SCLAVI 18. E. BELLO 19. M. ALEMANNO 20. R. BRUNI 21. L. BAZÁN VÉLEZ 22. N. SÁNCHEZ 23. M. MORONI

Pays de Galles / Argentine en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h45. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Pays de Galles / Argentine, un match de rugby évènement à suivre à 17h sur France 2.