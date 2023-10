Demain nous appartient spoiler : Bart apprend la mort de... (vidéo épisode du 20 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Choc à venir en fin de semaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Bart va recevoir un appel qui va tout bouleverser et plus rien ne sera jamais plus comme avant !

En effet, alors qu’il est réconcilié avec Adèle et qu’ils sont ensemble, Sara appelle Bart…











Sara annonce à Bart que Fabio a été retrouvé mort ! Bart est choqué et l’annonce à Adèle… Sauf que ce qu’il ne sait pas, c’est que c’est Adèle qui a tué Fabio de sang froid !

Adèle va-t-elle lui avouer son crime ? La police va-t-elle remonter jusqu’à la compagne de Bart ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1539 du 20 octobre 2023 : Fabio est mort

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.