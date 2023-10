Demain nous appartient spoiler : Luna démasque son harceleur... (vidéo épisode du 6 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Luna va être victime d’un hater dans les prochains jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, un mystérieux pseudo la harcèle et lui envoie des messages de plus en plus méchants sur les réseaux sociaux…

Luna commence à avoir peur et Dorian lui conseille de le bloquer.











Mais le harceleur, qui est en réalité une harceleuse, va faire une erreur… En effet, elle envoie une photo sans le faire exprès ! Luna et Dorian reconnaissent la carte du Spoon et… Luna reconnait les chaussures de Mona ! Dorian se demande si c’est Nathan qui lui a demandé d’envoyer les messages, Luna pense que non. Elle éclate de rire en pensant à Mona, elle est rassurée.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1529 du 6 octobre 2023 : Luna découvre qui la harcèle

