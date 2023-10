Demain nous appartient spoiler : le comportement suspect de Bruno... (vidéo épisode du 5 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bruno cache quelque chose dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et on peut vous dire que ça a un lien avec le meurtre de Vince…

Dans quelques jours, alors que Bruno a replongé dans l’alcool et que la police lui a enlevé son permis de conduire, son comportement est plus qu’étrange…











En effet, Bruno vient trouver Nathan au Spoon pour lui emprunter son scooter… Il doit absolument se déplacer et lui demande d’accepter de lui prêter ! Nathan se pose des questions mais finit par accepter !

Il est loin d’imaginer que si son père a besoin de son scooter, c’est pour une histoire de trafic de drogue… Bruno s’est mis dans de sales draps !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1528 du 5 octobre 2023 : le comportement étrange de Bruno

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



