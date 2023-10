Déprogrammations de « Chacun son tour » et « Tout le monde veut prendre sa place » ce lundi 30 octobre

Publicité





France 2 bouleverse sa grille des programmes ce lundi 30 octobre 2023. Les jeux « Chacun son tour » et « Tout le monde veut prendre sa place » ne seront exceptionnellement pas diffusés puisque France 2 propose ce matin une édition spéciale à l’occasion de l’inauguration de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts.





En effet, à l’occasion de l’inauguration de la Cité internationale de la langue française par le président de la République, Emmanuel Macron, la rédaction de France Télévisions se mobilise et propose une Edition Spéciale, en direct dès 9h55 co-présentée par Jean-Baptiste Marteau et Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique en présence de nombreux invités et avec ses envoyés spéciaux en duplex.







Reprise de vos jeux quotidiens demain, mardi 31 octobre. Dans « Tout le monde veut prendre sa place », le Champion Blaise compte 9 victoires et 10.100 euros de gains.

Et si vous avez manqué l’émission du dimanche 29 octobre 2023, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



