Ici tout commence du 30 octobre : Deva alerte Léonard (résumé + vidéo épisode 784 en avance)

Ici tout commence du 30 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 784 – Léonard est surexité ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va avoir son premier cours particulier avec Hippolyte…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 30 octobre 2023 – résumé de l’épisode 784

Léonard s’émerveille d’avoir son premier cours particulier avec Duchesnay. Il se confie à Maya, sous les yeux pétris de Deva… Elle tient à mettre en garde Léonard. Hippolyte n’est pas tendre et même vraiment limite… Elle lui dit de faire attention à lui mais Léonard est loin de s’imaginer ce que Duchesnay est capable de faire ! Deva reçoit un sms de Lisandro qui veut la voir avec David.

Pendant ce temps là, Kelly, Lionel et Lizzie préparent la soirée d’Halloween. Tim et Thibault se mêlent à eux. Lionel est le plus flippé de tous…

Et Enzo joue les coachs de vie avec Jude.

Ici tout commence du 30 octobre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1