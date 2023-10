Ici tout commence spoiler : Enzo et Vic gaffent face à... (vidéo épisode du 1er novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo et Vic vont faire une grosse gaffe la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ils vont se retrouver face à Chris, le frère de Billie…











Et après avoir clairement menacé Tom, on peut dire que Chris, le frère protecteur, tente d’avoir des informations au sujet du petite amie de Billie… Enzo en dit peut-être un peu trop… Vic ne sait plus comment rattraper la situation !

Enzo dit qu’au début personne ne pouvait voir Tom… Il gaffe et Vic préfère écourter…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 786 du 1er novembre 2023, Enzo et Vic gaffent devant Chris



