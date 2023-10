Jean-Pierre Foucault acteur dans « Meurtres sur la Côte Bleue » sur France 3

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Jean-Pierre Foucault ! L’animateur, qui s’est mis lui-même en retrait depuis plusieurs années pour profiter de la vie, va devenir acteur pour un rôle dans le téléfilm « Meurtres sur la Côte Bleue » sur France 3.





En effet, selon CG Scoops, Jean-Pierre Foucault, 75 ans, incarnera un architecte dans ce téléfilm dont le tournage débutera prochainement à Martigues, dans les Bouches du Rhône.







Rassurez-vous, Jean-Pierre reste animateur sur TF1 et sera bien à la présentation de l’élection de Miss France 2024 au début du mois de décembre. Vous le retrouverez également pour le tirage de l’Euromillions.

Jean-Pierre Foucault a déjà eu de petits rôles dans le passé, à la télévision et au cinéma. Il est apparu en 2020 dans « I Love You coiffure », téléfilm réalisé par Muriel Robin. Elle y reprenait es plus grands sketchs avec une cinquantaine de personnalités.



