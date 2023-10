Ici tout commence du 12 octobre : Kelly quitte l’institut (résumé + vidéo épisode 772 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 772 – C’est l’heure du grand départ pour Kelly ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune femme a accepté un poste de second dans un restaurant à Lyon et part vers de nouvelles aventures !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 12 octobre 2023 – résumé de l’épisode 772

C’est l’heure du départ pour Kelly. Elle part remplacer le second du Chef Guiard, à Lyon, pour plusieurs mois. Une jolie manière pour la jeune femme de s’éloigner de Lionel… Laetitia pense que c’est une bonne idée, ce changement de vie va lui faire le plus grand bien ! Mais Kelly ne semble pas convaincue, elle est triste de laisser Lionel qui ne veut plus d’elle…

Pour Ambre et Lionel, l’heure des révélations a sonné. La réintégration de Lisandro révèle des manigances à L’institut… Et Clotilde fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Ici tout commence du 12 octobre 2023 – vidéo premières minutes



