Demain nous appartient du 12 octobre : Julie enlevée, son geste désespéré... (résumé + vidéo épisode 1533 en avance)

Demain nous appartient du 12 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1532 de DNA – Julie a été enlevée par Joris dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Au courant de la trahison de Bruno, le trafiquant a enlevé sa fille !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 12 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1533

Julie a été enlevée par Joris. Elle s’est défendue et lui a mis un coup de couteau dans la main ! Joris est très en colère et Julie est en très grand danger… Pendant ce temps là, la police la recherche. A l’hôpital, Sara interroge Victoire, qui est sous le choc.

De son côté, Tristan a bien du mal à s’intégrer chez les Moreno. Christelle se montre particulièrement intolérante… Et Soizic sort le grand jeu, au grand étonnement de Benjamin.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.