« Les rencontres du Papotin » avec Juliette Armanet ce soir sur France 2 (7 octobre)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 7 octobre 2023 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Après Gilles Lellouche, Camille Cottin, Julien Doré, Emmanuel Macron, Virginie Efira, Josiane Balasko, Angèle et Thomas Pesquet, Jonathan Cohen, France 2 propose une nouvelle saison des Rencontres du Papotin. Pour cette deuxième émission de rentrée de la rédaction du Papotin, retrouvez les journalistes atypiques pour une interview sans filtre de Juliette Armanet.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 7 octobre 2023 : Juliette Armanet face à la rédaction du Papotin

Auteure-compositrice et interprète, Juliette Armanet vient de terminer une tournée triomphale avec son deuxième album, Brûler le feu, qui est passée par les plus grandes salles de France. Elle est la deuxième invitée de cette nouvelle saison des Rencontres du Papotin. L’occasion pour elle de répondre, en toute sincérité, à des questions sur ses sources d’inspiration, ses autres vies mais aussi d’aborder des sujets plus intimes, comme son rapport à l’amour, la maternité et de partager des moments artistiques avec ces journalistes atypiques.

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »



Publicité





Extrait vidéo

📅Rendez-vous ce samedi 07 octobre à 20h30 sur France 2 avec Juliette Armanet et les journalistes du Papotin pour une nouvelle émission des Rencontres du Papotin !#LesRencontresDuPapotin #LePapotin pic.twitter.com/WKWp1pjsc8 — Le Papotin (@JournalPapotin) October 5, 2023

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.