Mort de Matthew Perry, la famille de la star de Friends s’exprime

Matthew Perry, star de la série culte « Friends », a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles samedi. Il avait 54 ans et est décédé par noyade dans son jacuzzi. Aujourd’hui pour le site américain People, la famille de Matthew Perry a exprimé sa profonde tristesse.





« Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimé« , a déclaré la famille de l’acteur, inoubliable Chandler dans Friends.







« Matthew a apporté tellement de joie au monde, à la fois en tant qu’acteur et ami. Vous comptiez tous tellement pour lui et nous apprécions l’immense effusion d’amour. »

Matthew Perry a été retrouvé mort samedi dans sa maison de la région de Los Angeles. Selon TMZ, il a été retrouvé sans vie dans un jacuzzi et les secours ont été appelés.



Aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux et aucun acte criminel n’a été signalé. Mais la police de Los Angeles a ouvert une enquête.

Après sa mort, la Warner Bros, producteur de la série « Friends », a publié un communiqué pour rendre hommage à Matthew Perry : « Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry. Matthew était un acteur incroyablement doué et un membre indélébile de la famille Warner Bros. L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués.«