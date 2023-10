N’oubliez pas les paroles du 7 octobre : la finale des masters ce soir sur France 2

Publicité





N’oubliez pas les paroles la finale des masters du 7 octobre 2023 – Ce soir sur France 2, place au grand final des masters 2023 de « N’oubliez pas les paroles ». Après un tour préliminaire et des semaines de compétition, ils ne sont plus que quatre maestros : Kévin, Jérémy, Margaux et Kristofer. Seul l’un d’entre eux remportera la victoire ce soir !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV pour voir ou revoir l’émission en replay.







Publicité





N’oubliez pas les paroles du 7 octobre 2023 : le programme de votre soirée

Après plus d’un mois d’une compétition exceptionnelle et d’incroyables duels, nous assisterons au couronnement du gagnant des Masters 2023 !

Depuis le tour préliminaire, près de 40 matchs ont été disputés. Mais seuls 4 maestros seront encore en lice pour prétendre à la victoire.



Publicité





Pour cette dernière soirée, la pression sera à son maximum ! Dans un premier temps, nous allons assister au dénouement des demi-finales. Et dans un second temps, l’ultime match pour découvrir qui décrochera le trophée ! Les candidats pourront compter sur tous les maestros éliminés de la compétition pour les soutenir dans le public et chanter avec eux.

Le ou la maestro, qui aura totalisé le plus grand nombre de points, sera déclaré grand vainqueur de ces Masters 2023, remportera un voyage de rêve en Thaïlande et le désormais célèbre Trophée du Micro d’Argent.

Pour cette grande fête, deux musiciens rejoindront les zikos : Elsa Fourlon, au violoncelle et à la guitare, ainsi qu’Opé Smith aux chœurs.

Alors, qui va vous en mettre plein la vue en repoussant les limites de la mémoire en retenant Toutes les paroles ? Préparez-vous à vivre des moments musicaux inoubliables, des performances époustouflantes et des rebondissements à couper le souffle ! Émotion, musique et surprises vous attendent dans cet épisode final.