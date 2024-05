« Laissez-vous guider » du 21 mai 2024 : ce soir « Ce Paris fou qui a failli exister »

Publicité





« Laissez-vous guider » du 21 mai 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « Ce Paris fou qui a failli exister ». Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous embarquent dans une spéciale Paris et les Jeux Olympiques.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).







« Laissez-vous guider » du 21 mai 2024 : Ce Paris fou qui a failli exister, le programme

En 2024, à l’occasion des Jeux Olympiques, Paris brillera de nouveau sous les projecteurs du monde entier. En plus des exploits sportifs, la Ville Lumière et ses monuments feront rêver des millions de téléspectateurs. À cette occasion, France 2 diffuse « Laissez-vous guider : Ce Paris fou qui a failli exister », suivi à 23h30 par le documentaire inédit « Pierre de Coubertin : Grandeur et mystères du père des J.O. »

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous proposent un « Laissez-vous guider » exceptionnel. Cet épisode rappelle comment des événements majeurs comme les JO, les changements de modes et les expositions universelles ont inspiré des architectes et urbanistes de génie à concevoir des réalisations magistrales qui ont façonné l’histoire et l’identité de Paris. Si la ville arbore aujourd’hui ce visage, c’est grâce à la détermination de visionnaires qui ont su persévérer malgré l’opposition majoritaire. En effet, de nombreux projets, souvent bizarres, futuristes ou spectaculaires, auraient pu transformer la capitale. Mais à quoi ressemblerait Paris si ces projets avaient été réalisés ? Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous invitent à découvrir une version alternative et fascinante de la ville, qui bien que spectaculaire, n’a jamais vu le jour.



Laissez-vous guider dans un Paris étonnant et inédit, tel que vous ne l’avez jamais vu… et ne le verrez jamais !