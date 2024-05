« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 21 mai : qui accèdera à la finale ? Qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », épisode 14 du mardi 21 mai 2024 – Après l’élimination de David la semaine dernière, place à l’épisode 14 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Ce soir, c’est le dernier conseil avant la finale et l’épreuve de l’orientation !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de l’épisode 14

Aux Philippines, c’est le dernier totem de l’aventure et il est synonyme de qualification pour la grande finale et l’épreuve de l’orientation ! Et cette dernière ligne droite s’annonce chaotique. La météo se déchaine, un cyclone arrive sur leur zone et les aventuriers vont prendre cher. Mais réconfort pour le jeu de confort avec la venue de leurs proches.

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 14 du 21 mai