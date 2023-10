Plus belle la vie : on connait la date du retour de la série sur TF1 !

Publicité





Retour de Plus belle la vie sur TF1 – Les tournages de la série « Plus belle la vie » ont repris cette semaine à Marseille, pour le plus grand plaisir des fans du feuilleton quotidien. Et alors que TF1 garde le mystère quant à la date de diffusion de l’épisode 1 et sur l’horaire, on en sait désormais plus !





On peut déjà vous dire que c’est le lundi 8 janvier 2024 que vous pourrez retrouver « Plus belle la vie » sur votre petit écran.







En effet, dans une vidéo des coulisses des tournages mise en ligne par la chaîne, on a été particulièrement attentifs et on peut y découvrir que l’épisode 16 sera diffusé sur TF1 le lundi 29 janvier 2024. Il suffit donc de faire un calcul simple pour arriver à la date du 8 janvier.

Et cette date n’a rien d’étonnant puisque c’est le jour de la rentrée après les vacances de Noël !



Reste à savoir à quelle heure le programme sera diffusé quotidiennement. La rumeur parle d’une diffusion après le journal de 13h mais rien ne serait définitivement arrêté actuellement.

« Nous avons une idée de l’horaire, mais nous pouvons nous rechallenger jusqu’au dernier moment. » a déclaré Xavier Gandon au Parisien récemment.

