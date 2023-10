Ici tout commence du 26 octobre : Laetitia accuse Lisandro... (résumé + vidéo épisode 782 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 782 – Laetitia a mal interprété ce qu’elle a vu entre David et Lisandro dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Résultat, ce soir, Laetitia va accuser Lisandro de frapper David !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 26 octobre 2023 – résumé de l’épisode 782

Les élèves débattent… Lisandro Iñesta ? Hippolyte Duchesnay ? Laetitia est persuadée que Lisandro a été violent avec David… Elle en parle avec Kelly, qui a du mal à y croire. Mais Laetitia décide d’aller le dénoncer auprès d’Antoine !

De son côté, Lisandro doit faire face à ses souvenirs et son passé. Il a peur de se tromper mais Rose est convaincue que ses flashs sont de réels souvenirs. Il va tenter par tous les moyens de sauver David des filets d’Hippolyte.

Antoine est prêt à virer Lisandro sur le champs quand Rose décide elle aussi d’aller lui parler… Mais sans preuve, le directeur adjoint de l’institut ne peut rien faire.

Pendant ce temps là, Mehdi et Lionel se battent pour Olivia. Et Tom tente de filer à l’anglaise et le regrette vite…

Ici tout commence du 26 octobre 2023 – vidéo premières minutes



