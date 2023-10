TPMP : Alex Goude annonce qu’il se met en retrait après son dérapage avec Valérie Benaim

Publicité





Alex Goude a rejoint l’équipe de « Touche pas à mon poste » à la rentrée et il a vécu un bad buzz la semaine dernière après avoir dérapé en direct et mis une main aux fesses de Valérie Bénaïm. Le chroniqueur a vécu une semaine compliquée et a annoncé sa décision de se mettre en retrait de TPMP.





« J’ai juste besoin de souffler après cet épisode fou » a déclaré Alex Goude à Ozap. « Ma famille, ma mère et moi ont eu l’impression que j’étais l’ennemi public numéro 1 »







Alex Goude était mardi soir aux côtés de Cyril Hanouna et sa bande dans « Touche pas à mon poste ». Il a fait son mea-culpa et s’est expliqué après tout ce qui a pu être dit dans les médias et sur les réseaux sociaux.

« Je ne sais pas ce qui m’a pris en faisant un geste comme ça. Je pense que j’ai pété les plombs. (…) Je suis rentré chez moi et j’ai pleuré pendant 3 jours. Ca a été la pire semaine de ma vie. Je n’arrive pas à dormir. » a déclaré Alex Goude hier soir sur C8. « Je ne ferai plus jamais ça et je ne l’avais jamais fait avant ! »



Alex Goude ne devrait pas revenir dans TPMP dans les prochaines semaines, il va se mettre en retrait. Reste à savoir si Cyril Hanouna choisira de le faire revenir plus tard ou pas.

VIDÉO Alex Goude fait son mea-culpa dans TPMP

"Je n'ai jamais fait ça avant… et je ne referai plus jamais ça de ma vie !"@alexgoude prend la parole et revient sur sa mise en retrait de #TPMP pic.twitter.com/OcjoYsdsfw — TPMP (@TPMP) October 3, 2023