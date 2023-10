Publicité





La Grande Librairie du 4 octobre 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Ken Follett, Patrick Boucheron, Cécile Desprairies, Julie Héraclès et Patrick Modiano avec pour thème « La littérature et l’Histoire font-elles bon ménage ? ».





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 4 octobre 2023 : invités et sommaire

La littérature et l’Histoire font-elles bon ménage ? Cette semaine, dans La Grande Librairie, des romans attendus et débattus, des pensées sur aujourd’hui et demain, des questions, surtout, qui ne datent pas d’hier ! Pourquoi romancer l’histoire ? Peut-on l’écrire sans la trahir ? Jusqu’où la littérature peut-elle aller ?

📙 C’est l’un des auteurs les plus lus de notre temps. Son oeuvre s’étend sur près d’un millénaire. Invité d’honneur de La Grande Librairie, Ken Follett nous embarque une dernière fois à Kingsbridge, ville où l’imaginaire épouse les rouages de l’Histoire. Avec « Les Armes de la Lumière » (Robert Laffont), il nous plonge en plein essor industriel, au coeur de rivalités franco-britanniques, de révoltes féroces et de destins embrasés. Le plus français des écrivains anglais marque ici la fin d’un cycle.



📘 Direction l’Opéra Garnier, sur les pas de Patrick Modiano pour un entretien exceptionnel autour de « La Danseuse » (Gallimard). Là où le souvenir poreux s’instaure en matériau d’écriture. Un récit qui s’aventure, en équilibre, entre existence vécue et celle que l’on croit avoir rencontrée.

📗 Comment comprendre notre Histoire lorsque celle-ci semble s’accélérer sans cesse ? Peut-on reprendre la main sur les récits de notre temps ? Et si, pour regarder l’Histoire se faire, il fallait d’abord pouvoir imaginer « Le Temps qui reste » (Seuil) ? Patrick Boucheron nous invite à ne pas désespérer du temps présent : car s’il nous paraît lourd, il n’est pas pour autant figé.

📕 Historienne spécialiste de la Collaboration et de l’Occupation, Cécile Desprairies signe, après quinze ans de recherche, son entrée dans la fiction. « La Propagandiste » (Seuil) tente de percer le mystère d’un secret familial, celui de sa mère, et des liens qu’elle a entretenus avec le régime nazi. Une enquête fascinante qui lève le voile sur un des épisodes les plus troubles de notre histoire collective.

VIDÉO La Grande Librairie du 4 octobre 2023 : la bande-annonce

