Un si grand soleil spoiler : un terrible drame ! Un personnage phare prend une balle (VIDÉO épisode du 19 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Les choses vont très mal tourner la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, un personnage phare va se faire tirer dessus !

En pleine nuit dans la villa que Léonore et Enric occupent pour des vacances, une personne s’introduit pour cambrioler…











Publicité





Léonore entend du bruit et se réveille… Elle prend le risque de descendre seule. Et quand elle tombe nez à nez avec le cambrioleur, elle appelle Enric et l’homme lui tire dessus ! Léonore s’effondre au sol…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Sylvain réapparait, la police échoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 octobre 2023)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1259 du 19 octobre 2023 : Léonore prend une balle



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook iciv