Un si grand soleil spoilers : Sylvain réapparait, la police échoue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 octobre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 16 au 20 octobre 2023 – Le week-end débute à peine mais vous êtes peut être déjà curieux de découvrir un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que grâce à Bilal, Alex retrouve Sylvain. Mais Sylvain lui assure qu’il n’a pas volé les montres ! Il explique avoir pris la fuite de peur que sa femme apprenne sa relation avec Julie…

De son côté, Bernier s’apprête à faire tombé Aubert à la tête du trafic de buddah blue. Mais Aubert a plus d’un tour dans son sac et ridicule le procureur, Manu et Akim !

Bertier ment à sa femme pour se rendre au barbecue organisé à la villa de vacances de Léonor. Il retrouve Carine mais ça ne se passe pas du tout comme prévu… Et Enric risque un gros revers, au cours de la soirée, Léonore se rapproche de… Marc !

Quant à Noémie, elle quitte Montpellier et part vers de nouvelles aventures.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 octobre 2023

Lundi 16 octobre 2023, épisode 1256 : Alors qu’Akim pense avoir trouvé le moyen décisif de faire pression sur Carbona, plus rien ne semble pouvoir arrêter Alex dans sa quête. Franchira-t-il la ligne jaune ?

Mardi 17 octobre 2023, épisode 1257 : Alors que Manu et Akim font une étrange découverte, le procureur Bernier subit un terrible affront.

Mercredi 18 octobre 2023, épisode 1258 : Alors que le juge Laplace prend une décision aussi discutable que violente, Bertier s’enfonce dans le mensonge et Léonor est troublée.

Jeudi 19 octobre 2023, épisode 1259 : Alors que les vacances de Léonor prennent un tour inattendu, Bertier décide de tout remettre en cause.

Vendredi 20 octobre 2023, épisode 1260 : Alors que Ludo et Jade se préparent à la soirée de tous les dangers, Léonor se réveille dans un endroit étrange.



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 16 au 20 octobre 2023

