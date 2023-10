Un si grand soleil spoilers : Alex fait une alliance, Ludo fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 9 au 13 octobre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 octobre 2023 – En ce début de week-end, si vous êtes impatient de découvrir un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’Alex va finalement accepter de s’allier à Jade afin d’innocenter Julie. Il va partir à la recherche de Sylvain… Va-t-il réussir à le retrouver ? Davia est inquiète pour son frère.

De son côté, Ludo fait un choix douloureux. Il décide de se remettre avec Noémie et l’embrasse… Il annonce sa décision à Jade, qui souffre mais l’accepte.

Chez L Cosmétiques, Bilal doit travailler avec Boris, son nouveau stagiaire. Mais il se révèle être incompétent et ça agace Bilal…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 octobre 2023

Lundi 9 octobre 2023, épisode 1252 : Alors qu’Alex est contraint à une alliance contre nature, le procureur Bernier cherche à soigner sa popularité.

Mardi 10 octobre 2023, épisode 1253 : Alors que Bilal, grâce à Elisabeth, reçoit une aide inattendue, Davia s’inquiète pour son frère.

Mercredi 11 octobre 2023, épisode 1254 : Alors qu’un accident aussi inattendu que stupide contraint Léonor à quitter son travail et son domicile, Jade subit un revers douloureux.

Jeudi 12 octobre 2023, épisode 1255 : Alors que Bertier est prêt à tout pour atteindre son but, Ludo doit faire face à un dilemme douloureux.

Vendredi 13 octobre 2023, épisode 1256 : Alors qu’Akim pense avoir trouvé le moyen décisif de faire pression sur Carbona, plus rien ne semble pouvoir arrêter Alex dans sa quête. Franchira-t-il la ligne jaune ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 9 au 13 octobre 2023

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.