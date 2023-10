Un si grand soleil spoiler : Boris ment à son père (VIDÉO épisode du 10 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Laumière a forcé la main à son fils pour qu’il travaille en tant que stagiaire chez L Cosmétiques dans votre série « Un si grand soleil ». Et pour cause, depuis qu’il a arrêté ses études de médecine, Boris ne fait plus rien de ses journées !

Et dans quelques jours, c’est le début du stage de Boris chez L Cosmétiques.











Bilal est très déçu de se retrouver avec un stagiaire qui a fait médecine au lieu du laborantin qu’il demandait… Il doit faire avec et découvre que Boris est incompétent.

Plus tard, Boris retrouve son père aux Sauvages pour déjeuner… Boris ment à son père, il se vante d’avoir été excellent chez L Cosmétiques. Il dit même qu’ils lui ont confié l’élaboration d’une nouvelle crème !

