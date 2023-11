66 minutes du 19 novembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 19 novembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 19 novembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Bienvenue dans la France moche

C’est un prix dont les maires ses passeraient bien. Il est décerné chaque année pour dénoncer avec humour la pollution visuelle.



🔵 Une baguette à tout prix

En réponse à l’inflation, un boulanger des Hauts-de-France a choisi de laisser ses clients décider du prix de la baguette !

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.