Audiences access 13 novembre : retour timide pour « Tous en cuisine », TPMP se rapproche de Quotidien

Audiences access 13 novembre 2023 – Comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et lundi soir, « N’oubliez pas les paroles » commence bien la semaine avec 3,46 millions de téléspectateurs pour 18,9% de part d’audience. C’est leader et de loin !





TF1 est derrière avec sa série « Demain nous appartient », en hausse hier soir avec 2,89 millions de téléspectateurs pour 15,7% de part d’audience.







Sur M6, le retour de « Tous en cuisine » a captivé 1,06 millions de téléspectateurs pour 6,7% de pda. C’est moins bien que les performances de « Objectif Top Chef » la semaine dernière.

Audiences access 13 novembre 2023 : autres chiffres

Du côté des talks, Yann Barthès est toujours leader avec « Quotidien ». Le talk de TMC a été suivi hier soir par 2,11 millions de téléspectateurs pour 9,7% de pda (1,38 million / 6,2% de pda en 1ère partie).



Cyril Hanouna est toujours derrière mais en hausse avec « Touche pas à mon poste », suivi hier soir par 1,91 million de fans pour 8,8% de pda (1,15 / 5,2% en 2ème partie). TPMP réduit nettement l’écart avec Quotidien.

Sur France 5 « C à vous » remonte avec 1,28 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda en première partie, et 1,03 millions téléspectateurs (pda 4,6%) sur « C à vous, la suite ».

Du côté des fictions d’après 20h, « Un si grand soleil » a captivé 3,53 millions de fans pour 16,1% de pda. Et « Scènes de ménages » sur M6 est à 3,37 millions de téléspectateurs pour 15,2% de pda.

Sur W9 « Les cinquante » est à haut niveau avec 482.000 téléspectateurs pour 2,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie