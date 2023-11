Demain nous appartient du 14 novembre : le père de Corentin complice ? (résumé + vidéo épisode 1556 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1556 de DNA – Le père de Corentin est interrogé au commissariat ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Est-il complice de son fils ? Karim se pose des questions…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 14 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1556

Karim et Georges interrogent Laurent Gallois, le père de Corentin. Ils lui montrent les photos de l’escape game qu’il a construit il y a trois ans et lui demandent pourquoi il n’en a pas parlé. Laurent assure ne pas y avoir pensé, il le pensait détruit. Karim annonce à Laurent que Corentin est vivant, il pense qu’il est complice de son fils… Il assure que ce n’est pas le cas. Karim et Georges lui parlent de son désir de vengeance suite à l’effondrement du lycée. Laurent les supplie de retrouver son fils.

De son côté, Lizzie semble aller mieux mais elle confie à Audrey que ça va moyen. Elle lui propose de consulter un professionnel mais Lizzie n’en a pas envie…

Pendant ce temps là, Alex et son équipe de choc doivent faire face aux aléas de la restauration. Et un mystérieux colis attise la convoitise de William.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv