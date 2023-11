Cauchemar en cuisine du 23 novembre : inédit à Somain ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 23 novembre 2023 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Somain, dans le Nord.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Publicité





Cauchemar en cuisine du 23 novembre 2023, présentation

Philippe Etchesbest s’invite dans le Nord, chez les Chtis, plus précisément à Somain, une petite bourgade entre Douai et Valenciennes. C’est Benoit qui a fait appel au chef pour venir en aide à sa femme Emmanuelle, qui a repris un restaurant il y a 4 ans. La situation est particulièrement tendue car les clients ne se bousculent pas et Emmanuelle, qui travaille avec son employée Kelly, se sent chaque jour plus désemparée. Dès son arrivée, le chef est surpris car, pour une fois, il passe un très bon moment au déjeuner : produits frais, cuisine propre, même le pain des burgers est fait maison ! Tous les voyants sont au vert pour que le restaurant connaisse le succès. Pourtant, derrière cette carte postale idyllique, se cache une réalité beaucoup moins joyeuse…

Cauchemar en cuisine du 23 novembre 2023, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité