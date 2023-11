« C’est Noël à la maison » : votre téléfilm de Noël ce 10 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« C’est Noël à la maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023 – Ce vendredi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « C’est Noël à la maison ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« C’est Noël à la maison » : l’histoire

Melissa se charge de redécorer sa maison d’enfance que sa mère souhaite vendre. Pour ce faire, elle fait équipe avec David, agent immobilier avec lequel elle est allée au lycée. A l’époque, la jeune fille éprouvait des sentiments pour David. Est-ce encore le cas aujourd’hui ?

C’est Noël à la maison, interprètes et personnages

Avec : Katie Stevens (Melissa Norwood), Victor Rasuk (David Phelps), Monica Garcia Bradley (Gloria), Bobbie Eakes (Janice)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La merveilleuse boutique de Noël ».

« La merveilleuse boutique de Noël » : l’histoire et le casting

Belinda est envoyée à Santa Fe par son entreprise afin de négocier l’acquisition de La Casa de Milagro, une société de décorations de Noël gérée par la famille Ortega. Lors de son arrivée, elle est accueillie par Tony, l’homme d’affaires de la famille. Alors qu’ils apprennent à se connaître à travers leurs négociations, Tony et Belinda réalisent que leur rencontre pourrait non seulement bouleverser leur vie professionnelle, mais aussi leur vie personnelle.

Avec : Mario Lopez (Tony Ortega), Emeraude Toubia (Belinda Sawyer), Aimee Garcia (Magdalena Ortega), Gia Lopez (Frankie Ortega)