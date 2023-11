Demain nous appartient spoiler : Eloïse prend la fuite ! (vidéo épisode du 29 novembre)

Publicité





Bart rentre chez lui et découvre une lettre laissée par sa prétendue Adèle… Celle-ci lui annonce qu’elle a décidé de partir ! Alors que la vraie Adèle est sur le point de se réveiller, Eloïse n’avoue rien et prétend s’en aller pour échapper à sa soeur… Elle demande à Bart de l’oublier et affirme qu’il restera dans son coeur ! Bart essaie de l’appeler mais il tombe sur sa messagerie. Au même moment, Sara et une collègue viennent arrêter Eloïse !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1567 du 29 novembre 2023 : Eloïse quitte Sète

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.vv