Les Cinquante du 24 novembre : quel joueur a été sacrifié ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay épisode 58)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 58 du vendredi 24 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 58 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène alors qu’ils doivent décider de sacrifier l’un d’entre eux…





Le montant de la cagnotte défile, les joueurs doivent choisir qui sacrifier. Personne ne bouge, personne ne se décide à aller sur le buzzer rouge pour se sacrifier… Jade décide d’y aller, même si Stéphane proteste. Personne ne réagit, Jade y va. Le Lion appelle tout le monde au buzzer et valide la décision de sacrifier Jade.







Tout le monde remercie Jade pour son geste. Stéphane est déchiré… Jade lui dit que l’essentiel c’est qu’il reste l’un d’eux. Elle croit en lui et le soutient. Les joueurs retournent au château, Jade fait ses bagages. Elle dit à Mélanie et Stéphane qu’elle rêve de les voir tous les deux en finale. Et Mélanie, qui est qualifiée pour le jeu final, regrette d’avoir buzzé la première.

Les joueurs disent au revoir à Jade, qui quitte l’aventure apaisée et sereine.



Le Lion convoque tout le monde dans le parc, il les félicite : ils sont les 7 finalistes des Cinquante ! Simon est le seul à avoir été finaliste des deux saisons. Le Lion leur offre un feu d’artifice pour l’occasion !

Le Lion annonce ensuite une soirée spéciale pour fêter leurs places en finale. Ils vont tous se changer et profitent de cette soirée pour décompresser. Ils trinquent tous en l’honneur de Jade.

Simon et Mélanie s’expliquent, Simon n’apprécie pas qu’elle blague sur Adixia… Il lui reproche de ne pas l’avoir soutenu après le départ de Cassandra. Un clash éclate, le ton monte.

Tout le monde va se coucher, et le lendemain Mélanie est détendue grâce à sa place en finale. Amélie, Mélanie et Simon sont les trois rescapés des Oubliés. Ils se réunissent et se félicitent.

Place au 20ème jeu dans l’arène. Ils découvrent une structure en métal avec des cordes. Le Lion annonce qu’il reste 3 jeux jusqu’à jeu final ! Et les 2 premiers seront suivis d’une cérémonie des votes ! Les joueurs sont sous le choc en apprenant ça. Et Mélanie devra quand même voter en salle de cérémonie. Le 3ème jeu et le jeu final, ce sera une mort subite.

VIDÉO Les Cinquante du 24 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 58 ce vendredi 24 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 27 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 59.