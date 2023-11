Demain nous appartient spoiler : Sara a tout compris mais... (vidéo épisode du 24 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sara va finalement tout comprendre au sujet d’Eloïse et Adèle dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, elle est convaincue qu’Eloïse a pris la place d’Adèle et que c’est elle qui a agressé Victoire !

Mais Sara se retrouve seule contre tous… Roxane et Karim ne la croient pas !











Ils pensent que Sara se fait un film et sont tombés dans le panneau d’Eloïse, qui a fait en sorte qu’ils pensent que c’est un coup de Valère ! Seule Sara reste convaincue que c’est Eloïse et qu’Adèle est dans le coma, comme l’a raconté Valère. Mais le passif de Valère joue contre lui… Roxane et Karim ne sont pas convaincus par la théorie de Sara.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1564 du 24 novembre 2023 : Sara a démasqué Eloïse

