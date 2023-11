Demain nous appartient spoiler : Soraya découvre la vérité ! (vidéo épisode du 8 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La semaine à venir s’annonce compliquée pour Soraya dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ».

En effet, dans quelques jours, Soraya va découvrir la vérité… Elle apprend que Noor est au courant pour sa relation avec Gabriel !











Soraya et Gabriel passent un bon moment tous les deux mais Soraya voit un post de sa soeur et comprend qu’elle ne va pas bien du tout… Elle veut l’appeler mais Gabriel l’en dissuade. Soraya ne comprend pas et réalise que Gabriel lui cache quelque chose. Elle le pousse à lui parler et Gabriel finit par avouer que Noor a découvert leur relation !

Comment Soraya va-t-elle réagir en découvrant que Gabriel a subtilisé la lettre écrite par Noor ?

