Star Academy : l’aventure a débuté, qui sont les académiciens ? (résumé + replay prime 1 du 4 novembre 2023)

Star Academy, résumé du prime 1 du samedi 4 novembre 2023 – C’est parti pour le lancement de la saison 2023 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Ce soir, 13 nouveaux élèves vont intégrer le mythique château de la Star Ac ! Et c’est David Guetta qui ouvre le show ce soir avec Enola, Louis, Léa et Anisha de la saison précédente.











Nikos accueille Michael Goldman, qui reste le directeur de la Star Academy cette année. A ses côtés :

– Adeline Toniutti, professeur de chant

– Malika Benjelloun, professeur de danse

– Cécile Chaduteau, professeur d’expression scénique

– Pierre de Brauer, prof de théâtre

– Joël Bouraïma, prof de sport

– Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, répétitrices

Les 13 nouveaux académiciens de la promo 2023

Nikos présente ensuite tour à tour les nouveaux élèves de cette promo 2023 de la Star Academy :

– Julien 24 ans de Pau

– Candice 20 ans de Cannes. Elle est étudiante pour devenir costumière.

– Louis 24 ans, de Villiers-les-Nancy. Il est designer graphique.

– Axel 23 ans, de Saint-Mammès. Il est ingénieur chimiste.

– Marie-Maud 25 ans, d’Aix-en-Provence. Elle écrit et compose.

– Clara 22 ans, de Paris. Elle est étudiante en école de commerce.

– Djebril 23 ans, de Carros.

– Victorien, 23 ans, de Frontignan. Il est ostréiculteur.

– Lénie 18 ans, de La Ciotat

– Héléna 21 ans, de Belgique. Elle est étudiante en orthophonie.

– Pierre 21 ans, de Villedieu-les-Poêles

– Lola 21 ans, de Bourgoin-Jallieu. Elle est danseuse et nounou.

– Margot 25 ans, de Rouen. Elle est animatrice saisonnière.

La présidente de Sony Music est présente. Le gagnant de la Star Academy 2023 signera un contrat de 100.000 euros.



Place aux portraits des académiciens, qui vont chanter tour à tour sur scène. Axel ouvre le bal, il chante « Le monde est stone » de Fabienne Thibeault.

Héléna et Pierre enchainent ensemble. Ils interprètent « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Adeline les a trouvés sincères et elle a hâte de les faire travailler.

Nikos annonce ensuite les noms du parrain et de la marraine de cette promo de la Star Academy 2023 : James Blunt et Vitaa !

Clara et Djebril interprètent « Ain’t no mountain high enough » de Marvin Gaye et Tammi Terrell. La prof de danse les félicite.

C’est ensuite Lénie qui monte ensuite sur scène, elle chante « Si je m’en sors » de Julie Zenatti. La prof d’expression scénique affirme que c’est « un bijou ».

Candice chante « Girl on fire » d’Alicia Keys. Le prof de théâtre a adoré et la félicite. Michael Goldman dit qu’il y a du boulot mais qu’elle a quelque chose de moderne.

Louis et Margot chantent « Mon coeur » d’Izia.

Nikos annonce ensuite ce que beaucoup attendent : l’hymne de la Star Academy ! Il s’agit de « J’irai au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman.

Marie-Maud reprend « Dernière danse » d’Indila. Place ensuite à Lola et Victorien, qui chantent « Les filles d’aujourd’hui » de Vianney et Joyce Jonathan.

Nikos annonce que l’an prochain, ce sera le grand retour de la tournée de la Star Academy !

Karima arrive en plateau, elle va partir avec les académiciens au château. Mais avant le départ, c’est l’heure de la prestation de Julien. Il chante « Je te promets » de Johnny Hallyday. Julien rend ensuite hommage à son père disparu.

Les élèves doivent ensuite partir dans le bus, direction le château de Dammarie-les-Lys ! L’arrivée au château est à suivre sur myTF1.

Star Academy 2023, le replay du premier prime du 4 novembre

Rendez-vous le lundi 6 novembre à 17h25 sur TF1 pour suivre la première quotidienne de la Star Academy, et le samedi 11 novembre à 21h10 pour le 2ème prime. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.