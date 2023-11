Demain nous appartient spoiler : Valère dénonce Eloïse ! (vidéo épisode du 28 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Valère va être arrêté par la police et placé en garde à vue dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la police met la main sur Valère et Martin l’interroge…

Valère dénonce Eloïse, il affirme qu’elle a pris la place d’Adèle et que c’est elle qui est dans le coma à l’hôpital.











Mais Martin ne croit pas Valère, que tout accuse… Eloïse a bien réussi son coup ! La police a retrouvé la broche d’Adèle et le taser qui a servi à agresser Victoire… Valère jure qu’il est innocent et que c’est Eloïse qui a fait tout ça et s’est arrangée pour le faire accuser. Martin campe sur ses positions mais Valère a peut être un alibi… Un appel téléphonique de démarchage sur son téléphone fixe !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1566 du 28 novembre 2023 : tout accuse Valère

