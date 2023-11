Ici tout commence du 1er novembre : terrible nouvelle pour Léonard (résumé + vidéo épisode 786 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er novembre, résumé et vidéo extrait épisode 786 – Léonard apprend une terrible nouvelle ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Teyssier n’a pas d’autre choix que de virer Léonard de l’institut !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 1er novembre 2023 – résumé de l’épisode 786

Hippolyte Duchesnay a bien réussi son coup. Avec sa plainte, il a réussi à faire virer Léonard de l’institut Auguste Armand ! Teyssier et Antoine annoncent la terrible nouvelle à Léonard, qui est abattu et ne peut retenir ses larmes. Antoine l’encourage à s’accrocher pour trouver une nouvelle école. Et Emmanuel l’informe qu’Ethan est venu plaider sa cause…

Pendant ce temps là, Marc Leroy est de retour à l’institut. Il retrouve ses fils et leur parle de la fête d’Halloween, pour laquelle Teyssier l’a appelé…

Lisandro décie d’appeller Stanislas à la rescousse. A L’institut et dans son couple, Tom est sur la sellette.

Ici tout commence du 1er novembre 2023 – vidéo premières minutes





Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.